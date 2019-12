Scontro bus-camion rifiuti, una donna è in coma

Uno scontro tra mezzi pesanti di Atm, l'azienda dei trasporti milanese. e di Amsa, la ditta che si occupa della raccolta di rifiuti, ha causato il ferimento di persone e il coinvolgimento di altre 12 in via Egisto Bezzi a Milano. Sul filobus della linea 90 si trovavano 15 persone e l'autista di uno dei due veicoli, per quanto cosciente, è rimasto incastrato nell'abitacolo.

Milano, scontro tra filobus e camion dei rifiuti: una passeggera in coma

L'impatto con il mezzo dell'Amsa sarebbe stato così forte che il filobus dell'Atm sarebbe stato sbalzato dalla corsia preferenziale su quella normale. E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Una persona, all'arrivo dei soccorritori, era in arresto cardiaco ed è stata rianimata sul posto e trasportata all'ospedale Sacco dove è in gravi condizioni. Una donna di 49 anni, è stata sbalzata dal mezzo ed è ricoverata in stato di coma. Il conducente del bus, secondo il 118, un uomo di 47 anni, ha riportato un trauma cranico commotivo ma non è in condizioni gravi. Altre nove persone hanno subìto contusioni e un'altra la sospetta frattura del femore.

E' di 18 persone coinvolte, di cui 12 in ospedale, il bilancio definitivo del 118 dell'incidente, sei persone sono state curate sul posto.