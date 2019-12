Frenata brusca su metro1 a Milano

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Sta riprendendo la circolazione dei treni della M1 di Milano, che era stata interrotta fra le fermate di Palestro e Cairoli a causa della brusca frenata di un convoglio diretto a Sesto. Al momento il 118 sta valutando 13 persone, almeno 5 di queste saranno portate in ospedale. Nessuna di loro appare in condizioni gravi.. Il treno viaggiava in direzione Nord verso Sesto. Le ragioni della frenata sono ancora da accertare.