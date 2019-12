Scontro bus-camion rifiuti, morta donna

(ANSA) - MILANO, 8 DIC - E' morta la donna rimasta coinvolta ieri in uno scontro a Milano tra un filobus dell'Atm e un camion per la raccolta rifiuti dell'Amsa in cui sono rimaste ferite altre undici persone. Atm "nell'apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell'incidente stradale di ieri è deceduta - sottolinea l'azienda trasporti -, esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore". Sarebbe stato il filobus dell'Atm a non rispettare il semaforo rosso e a causare lo scontro. "Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica", scrive Atm che "ha già aperto un'indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti. Atm "è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto".