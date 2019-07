Lavori a Linate, dal 27/7 voli a Malpensa

(ANSA) - MILANO, 15 LUG - Linate chiude per tre mesi dal 27 luglio al 26 ottobre, dirottando i voli su Malpensa, e Trenord aggiunge 18.500 posti ai 146 Malpensa Express, uno ogni 15 minuti, che collegano Milano allo scalo varesino. Si tratta di una delle diverse misure previste dal Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica in Prefettura a Varese, che ha disposto maggiori controlli su strade e autostrade e presidi di forze dell'ordine e vigili del fuoco per garantire la sicurezza in aeroporto.

Il cantiere di Linate è partito lo scorso maggio con lavori nell'aerostazione, con il rifacimento della facciata previsto nel 2021, in coincidenza con l'apertura della linea 4 della metropolitana. Nei prossimi 3 mesi sono in programma il rifacimento della pista, da eseguire secondo la normativa ogni 20 anni, e l'installazione dei quattro nuovi sistemi di Bhs, per la gestione dei bagagli, per aumentare la sicurezza riducendo i tempi di ritiro e di riconsegna.