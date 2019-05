Adunata Alpini: partita la sfilata per la città di Milano

È partito, a Milano, lo sfilamento della grande parata degli Alpini, momento clou della 92ma Adunata nazionale, in cui si festeggia il Centenario della fondazione dell'Ana.

DIRETTA

Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è recata in visita ai radunati prima dell'avvio e ora si dirige in Duomo, in tribuna d'onore.

Per la giornata conclusiva di oggi il centro della città è off limits alle auto (escluse quelle di residenti e disabili) mentre sono stati potenziati i mezzi pubblici.

Mlano è in festa: gli alpini sfilano tra ali di folla e applausi. Da Porta Venezia, dove c'è l'ammassamento delle decine di migliaia di radunisti, al Castello - dove dopo essersi sciolti in Cairoli si dirigono - ci sono persone a salutarli. La partecipazione di cittadini e definita "grandissima" dalle centrali operative delle forze dell'ordine che vigilano sulla sicurezza dell'evento. Le Penne nere hanno sfilato con alla testa lo striscione '100 anni coraggio impegno' seguiti da un reggimento in armi e da tutte le sezioni, italiane ed estere e dalla Protezione Civile, di cui formano l'ossatura. La prima regione a sfilare è stata la Sicilia, l'ultima sarà quella ospitante, la Lombardia, con gli alpini di Milano previsti in partenza per le 19-20. Poi ci sarà l'ammainabandiera e il tradizionale passaggio della 'stecca' alla città del prossimo raduno, Rimini.