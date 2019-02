Corteo contro Dl Sicurezza, nessun incidente

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Si è conclusa in piazzale Leonardo da Vinci, a Milano, la manifestazione contro il Decreto Sicurezza e la riapertura dei Cpr a cui hanno partecipato alcune migliaia di persone (circa 10mila secondo gli organizzatori, 2000 secondo fonti della Questura) tra studenti e militanti di diverse associazioni e centri sociali milanesi che hanno aderito alla 'Rete Mai più lager - No Cpr'.

Altri due flash mob hanno scandito il corteo, che si è svolto tranquillamente e senza incidenti: uno in via Padova, in cui sono state bruciate alcune riproduzioni di decreti di espulsione per protestare contro i rimpatri, e un altro davanti alla stazione di Lambrate dove i manifestanti hanno scritto con vernice bianca sulla strada 'No Cpr - No lager'.

"Continueremo a lottare perché Salvini e il governo giallo-verde se ne vadano a casa e lascino spazio ai giovani e a chi ha un'idea ben precisa del Paese, che si basa sull'accoglienza e sulla partecipazione dal basso", chiariscono ancora i manifestanti.