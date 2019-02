Sala,Fontana sia più autonomo da Salvini

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il governatore lombardo Attilio Fontana "chiede più autonomia, io chiedo a lui di essere più autonomo da Salvini e tutto tornerà tranquillo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato in un video postato su Facebook del rapporto con la Regione Lombardia e con il suo presidente, che è diventato burrascoso a causa delle divergenze sull'aumento del costo del biglietto del trasporto pubblico. "È sotto gli occhi di tutti che il rapporto tra Comune e Regione Lombardia ha vissuto momenti migliori. Ci sono questioni su cui la vediamo in modo diverso, però c'è un sottostante che pesa come un macigno e cioè la dichiarata volontà della Lega di prendersi Milano". "Il mio collega Fontana potrebbe anche cercare di negare, ma quando il suo capo Matteo Salvini viene a Milano, si mette su un muretto e urla 'cambiamo il sindaco a Milano'. Se non è una dichiarazione di guerra, poco ci manca", ha concluso.