Fontana: 'Bizzarro no Sala ad autonomia'

(ANSA) - MILANO, 2 FEB - "Quindi, se capisco bene, il sindaco di Milano considera negativamente l'autonomia regionale perché Regione Lombardia gli impedisce oggi di aumentare il biglietto del tram, in forza di una legge del 2012. Bizzarro". E' quanto scrive su Facebook il governatore della Lombardia Attilio Fontana, tornando sulle polemiche con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Fontana, in un altro post intitolato 'Amarcord', ricorda che nel 2010 "centinaia di sindaci lombardi vennero in piazza San Babila rispondendo al mio appello di Presidente di AnciLombardia e sindaco di Varese. Protestavamo contro i pesanti tagli ai Comuni voluti dal Governo Berlusconi". "Una scelta dura e non facile in difesa dei nostri cittadini. Se la memoria non mi inganna - prosegue Fontana -, non accadde lo stesso pochi anni più avanti, quando il governo di centrosinistra di Renzi scatenò la più dura offensiva politica e finanziaria a trazione centralista che si ricordi contro le autonomie locali. Una offensiva che ha devastato i bilanci dei Comuni".