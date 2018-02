Milan, Bonucci: 'Che carica Gattuso...'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Rino Gattuso "impressiona per quanta carica trasmette, credo di non aver mai visto nulla di simile in nessun altro allenatore. Poi ha la famosa cinquina...". Leonardo Bonucci trova qualcosa di unico nel suo allenatore, che ha rigenerato il Milan e nello spogliatoio si è fatto notare anche per le vigorose pacche a mano aperta che rifila ai giocatori. "Dopo ieri sto alla grande - ha detto il capitano rossonero, ospite di Radio 105 all'indomani della vittoria con la Sampdoria -. Finalmente ci siamo, abbiamo fatto squadra. Stiamo coi piedi per terra e puntiamo a grandi obiettivi. C'è voluto tempo, poi il mister è stato fondamentale, dandoci autostima e sicurezza. Ora scendiamo in campo per vincere, non per non perdere. E cambia tutto. Si può arrivare in fondo in due competizioni (Europa League e Coppa Italia, ndr): possiamo dire la nostra e tenere viva la mia fame di vittoria".