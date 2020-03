41 morti in un giorno, è il dato più alto

La Liguria conta 41 morti in un giorno, la cifra più alta nella regione dall'inizio del contagio da Covid-19. Le persone decedute dall'inizio dell'emergenza sono 212. Le persone positive sono 1693, 215 in più rispetto a ieri.

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 894 sono gli ospedalizzati, di cui 138 in terapia intensiva, sono al domicilio 657 persone (176 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 142. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 17 (3 più di ieri).