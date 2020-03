Coronavirus: Toti, cresce contagio ma calano degenze

"Il contagio in Liguria continua a crescere con 1693 persone positive, 215 più di ieri. Ma abbiamo un solo ricoverato in più di ieri e sono aumentati i guariti, 13 in più di ieri. Purtroppo aumentano i morti, 41 in un giorno, e questo ci addolora. La curva di degenza sta pero' lievemente flettendo, come ci aspettavamo, e questo può essere positivo, un primo segno di inversione di tendenza che deve essere confermato nei prossimi giorni". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti in una diretta sui social. (ANSA)