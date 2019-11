Rsu Genova,ex Ilva dice a tecnici andate via

"Gli ordini stanno calando, i rotoli stanno scarseggiano e ai tecnici di Mittal Europa, una decina in tutto, che lavoravano su Genova e qui avevano anche preso casa è stato detto di andare via. Che ci sia un clima di smobilitazione è evidente a tutti, anche se noi un po' di lavoro fino a fine anno al momento lo abbiamo". Lo afferma Armando Palombo, coordinatore dell'rsu Arcelor Mittal di Genova Cornigliano al termine di un consiglio di fabbrica. "Ma tutti devono sapere che il giorno che qui non ci sarà niente da fare noi faremo altro", afferma Palombo. Al termine, i delegati dello stabilimento ArcelorMittal di Genova e quelli rimasti in Ilva as, confermano lo stato di agitazione in corso e chiedono un incontro urgente alla direzione della fabbrica di Cornigliano per avere chiarimenti sullo stato degli ordini e delle navi in arrivo.