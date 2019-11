A.Mittal: Toti e Bucci vedono Patuanelli

(ANSA) - GENOVA, 18 NOV - E' previsto giovedì 21 novembre alle 9 a Roma l'incontro tra il presidente della Liguria Giovanni Toti, il sindaco di Genova Marco Bucci e il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sulla vicenda dell'ex Ilva.

L'incontro era stato richiesto dopo il vertice che si è svolto nei giorni scorsi in Regione con i sindacati e gli operai dell'ex Ilva di Genova. Toti si era detto pronto ad affiancare, anche con il gonfalone della Regione, le iniziative che i lavoratori di Genova avrebbero assunto per scongiurare la chiusura. "A Patuanelli vogliamo ribadire l'importanza, anche per Genova, dell'acciaio e del sito di Cornigliano dove lavorano oltre 1600 persone - dice Toti - Per il Paese e per il capoluogo ligure la produzione e la lavorazione dell'acciaio è strategica e l'addio del colosso franco-indiano avrebbe conseguenze nefaste. Oltre al fatto che il messaggio che in questo modo verrebbe consegnato ad altri gruppi industriali sarebbe fortemente negativo".