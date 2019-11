Iraq: sindaco Porto Venere, tutta la comunità è ferita

Bocche cucite al Comsubin, a Le Grazie (Porto Venere), sui tre incursori feriti in Iraq. La giornata scorre apparentemente come tutte le altre all'interno della storica base del Varignano, dove il raggruppamento subacquei e incursori Teseo Tesei è guidato dal contrammiraglio Massimiliano Rossi. Ma è facile pensare che tra i commilitoni ci sia apprensione e sgomento.

La comunità portovenerese esprime la "vicinanza alle famiglie degli incursori e a questa realtà importante sul nostro territorio, con la quale collaboriamo per diverse attività" spiega il sindaco Matteo Cozzani, che raggiunto telefonicamente dall' ANSA si dice "molto colpito, l'intera comunità è ferita da questa triste notizia. Ci stringiamo in un abbraccio alle famiglie di questi ragazzi, molto giovani. Li aspettiamo presto a casa". Il sindaco conferma di aver portato solidarietà al raggruppamento attraverso il responsabile delle relazioni esterne. "C'è tanto sconforto" conclude Cozzani.