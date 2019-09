Vela: a Genova la tappa finale della Ocean Race 2022

Genova sarà la tappa finale della regata velica intorno al mondo The Ocean Race 2022. Lo hanno annunciato al Salone Nautico di Genova il sindaco Marco Bucci e il presidente della regata Richard Brisius. E' la prima volta che la regina delle regate transoceaniche per equipaggi fa tappa in Italia. "Ho il grande onore di annunciare che abbiamo scelto Genova per il gran finale della The Ocean Race" ha detto Brisius.