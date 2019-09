Vela, Bucci "lottato per la Ocean Race"

(ANSA) - GENOVA, 23 SET - "Abbiamo lottato duro per arrivare a questo risultato. La nostra città è stata scelta anche perché è la storia della marineria. Per un velista The Ocean Race è la manifestazione più importante". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci annunciando che il capoluogo ligure ospiterà la tappa finale della regata intorno al mondo nel 2022. "Questo è un evento che dà a Genova la possibilità di avere più di due anni e mezzo di marketing territoriale.

"La scelta della prima città marittima d'Italia per ospitare il 'Grand Finale' apre la manifestazione a un nuovo pubblico in uno dei più appassionati centri velici d'Europa" hanno spiegato gli organizzatori. "Fin dai tempi di Cristoforo Colombo - hanno aggiunto -, Genova è stata considerata uno dei più importanti centri marittimi d'Europa e continua ad essere la capitale italiana dello yachting".