Elisoccorso Vvf per un incidente e calabroni

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Ancora ore di volo per l'elisoccorso dei vigili del fuoco. Nel primo pomeriggio i Vigili del Fuoco del reparto volo si sono occupati di un trasporto sanitario molto urgente. Nella zona di Imperia a causa dello scontro tra un auto e una moto, un ragazzo ha riportato un grave trauma facciale oltre a altre fratture e numerose escoriazioni. Il personale sanitario di bordo ha provveduto ad una prima stabilizzazione del ragazzo: imbarcato, è stato rapidamente portato al San Martino di Genova. Poco più tardi il target della missione si è spostato nel comune di Monte Bruno, nella provincia di Genova. Un uomo di circa 80 anni è stato punto da diversi calabroni: anche in questo caso il personale sanitario di bordo ha provveduto alla stabilizzazione del paziente per un veloce trasferimento al San Martino di Genova.