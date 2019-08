Malore uscendo da acqua,migliora ragazzo

(ANSA) - GENOVA, 5 AGO - Migliorano le condizioni del ragazzo portoghese di 16 anni colpito da un arresto cardiaco sabato a Rapallo mentre usciva dal mare e che alcuni testimoni hanno visto rimanere folgorato da una scossa elettrica nei pressi dell'antico Castello medievale. Ricoverato in Unità di Terapia Intensiva - Rianimazione, il ragazzo "ha sospeso il coma farmacologico. Sono in corso gli accertamenti per la valutazione delle funzionalità d'organo. La prognosi è riservata" spiega il bollettino diramato dalla struttura ospedaliera. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri per verificare le testimonianze e capire l'origine del malore del ragazzo.