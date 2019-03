S.Martino, in servizio il nuovo direttore d di Medicina di Laboratorio

Primo giorno di lavoro per il nuovo Direttore di Medicina di Laboratorio, dottor Giorgio Da Rin, che ha incontrato il Direttore Generale Giovanni Ucci e il professor Roberto Fiocca, direttore del Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio, che lo hanno accompagnato al Monoblocco, nei laboratori di analisi dove "ha preso possesso" delle strutture.

"Il momento delicato - ha detto Da Rin rifendosi al caso delle analisi gratuite che ha portato a indagare su 2300 persone - ha spinto la Direzione Strategica a chiedermi di anticipare l'ingresso in Ospedale, a prescindere dai tempi del mio concorso. Ho dato subito il mio consenso e mi sono attivato per capire quali azioni intraprendere nel breve periodo, seguendo una logica di squadra". "L'immagine da tempo riconosciuta eccellente dell'Ospedale non deve essere messa in discussione, il San Martino si è messo perciò a disposizione degli inquirenti e dal punto di vista sanitario si è attivato per trovare delle soluzioni al caso", ha detto Da Rin.