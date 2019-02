Ponte Genova, presto giù 2^ trave, poi si decide per pila 8

Settimana decisamente impegnativa per i cantieri di demolizione di ponte Morandi: entro venerdì sarà smontata la seconda trave gerber con un sistema di taglio e discesa dall'alto identico a quello utilizzato per la prima trave. Gli strand jack sono stati già montati sulle pile 6 e 7 ed è già stata effettuata la prova standard di carico. Lavori in corso anche nella zona est, in via Fillak e via Porro: le aziende incaricate della demolizione, dopo aver realizzato i basamenti per le torri, stanno proseguendo a ritmi serrati per realizzare i supporti che dovranno mettere in sicurezza la pila 10. Due le riunioni previste: domani quella per decidere il quarto, e probabilmente, ultimo rientro nelle case degli sfollati e il 20 febbraio in prefettura verrà deciso se per l'abbattimento della pila 8 liberata dal tampone si dovrà procedere con l'esplosivo.