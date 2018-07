Pipì in strada, maxi multa e daspo urbano

Oltre 3000 euro di multa e daspo urbano per avere fatto pipì per strada. L'uomo, un marocchino di 31 anni sottoposto all'allontanamento dal centro storico anche per ubriachezza molesta, è stato sorpreso ieri sera dai carabinieri che hanno setacciato i vicoli con 30 uomini, le unità cinofile di Albenga e i militari del Nas, nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Un altro marocchino di 35 anni è stato multato e sottoposto a daspo perché ubriaco vomitava per strada. Nella serata sono stati controllati 10 negozi, di cui due sanzionati con una multa da 2 mila euro per irregolarità. I militari hanno trovato, nascosto in una crepa di via della Maddalena, un grammo di cocaina. In totale sono state 100 le persone controllate, di cui 46 extracomunitari.