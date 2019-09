Caos metro a Roma, passeggeri a piedi in galleria per guasto. Al buio fermata Termini

Mattinata di caos nella metro a Roma. A piedi per centinaia di metri sotto la galleria della metropolitana a Roma. E' quanto segnalato da alcuni passeggeri, i quali hanno riferito che i vagoni sono stati evacuati a causa di problemi tecnici. Il treno si è fermato nella galleria tra le fermate della linea B, Circo Massimo e Colosseo. Per raggiungere quest'ultima, i passeggeri sono poi scesi - in centinaia secondo quanto riferito - a piedi in galleria, illuminata dalle luci di emergenza. Lo riferisce Atac su twitter, la linea B è bloccata tra Castro Pertorio e San Paolo.

Metro Roma: passeggeri a piedi in galleria per guasto

Inoltre, lungo la metro A, a Termini, per quasi due ore banchine e scale mobili sono rimaste al buio per un problema all'impianto di illuminazione. Sono state attivate le luci di emergenza. Dopo l'intervento dei tecnici l'illuminazione è tornata regolare. Proteste sui social da parte degli utenti.

Solo ieri sono state disposte misure cautelari per quattro persone, due dipendenti di Metro Roma e due di Atac, in merito ai guasti sulle scale mobili delle stazioni metro di Roma, Repubblica e Barberini. L'inchiesta ha fatto luce sulle cause che portarono all'incidente del 23 ottobre dello scorso anno, quando alcuni tifosi del Cska Mosca furono coinvolti nel cedimento delle scale mobili alla stazione Repubblica. Per il Gip permane lo stato di pericolo per i passeggeri.