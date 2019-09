Scale mobili Roma, 4 misure cautelari. Gip, permane lo stato di pericolo

La Polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, sta eseguendo un'ordinanza di misura cautelare interdittiva nei confronti di quattro persone, due dipendenti di Metro Roma e due di Atac, in merito ai guasti sulle scale mobili delle stazioni metro di Roma, Repubblica e Barberini.

I reati contestati sono quelli frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate. L'operazione, in corso da questa mattina ad opera della Squadra Mobile e degli agenti del commissariato Viminale, ha fatto luce sulle cause che portarono all'incidente del 23 ottobre dello scorso anno, quando alcuni tifosi del Cska Mosca furono coinvolti nel cedimento delle scale mobili alla stazione Repubblica.

Alcuni di loro restarono feriti. Le indagini hanno permesso di risalire alle cause del guasto, sempre alle scale mobili, ma questa volta della fermata Barberini del 21 marzo.

"Il pm ha evidenziato il grave allarme sociale in quanto, nonostante i gravi incidenti presso le stazioni di Repubblica e Barberini, appare tuttavia evidente, dall'ascolto delle numerose conversazioni, che permane il preoccupante stato di pericolo per l'incolumità pubblica e nello specifico dei fruitori della metropolitana di Roma", scrive il gip di Roma Massimo Di Lauro nell'ordinanza a carico delle 4 persone raggiunte dalla misura interdittiva.

"Continuano a verificarsi incidenti che sebbene noti, tanto a Metroroma Scarl, che a Schindler nonchè agli organi addetti alla sicurezza dell'Atac, non vengono segnalati e, anzi, opportunamente occultati, così come permangono problematiche tecniche legate a pregressi o attuali manomissioni, il tutto da rendere non escludibile l'avverarsi di ulteriori sinistri che potrebbero trovare epilogo di minore gravità solo per il verificarsi di concomitanti circostanze favorevoli agli utenti".Lo scrive il gip di Roma nell'ordinanza a carico di 4 persone raggiunte da misura interidittiva in relazione all'indagine sugli incidenti dell'ottobre e marzo scorso nelle stazioni della metro

Ad inchiodare i tre dipendenti di Atac e il dirigente di MetroRoma, oltre che alcuni indagati, sono anche delle intercettazioni dalle quali emergono comportamenti "volti ad inquinare le prove", "occultando le manomissioni e presentando ad Atac documentazione falsa", e finalizzati anche a nascondere "l'assenza di verifiche sulle manutenzioni". Nonostante l'incidente alla fermata Repubblica, sostengono gli inquirenti, gli indagati "non adottavano alcuna condotta idonea alla salvaguardia della sicurezza degli utenti delle linee della metropolitana di Roma" tanto che il 21 marzo 2019 si verificò un nuovo incidente a "Barberini"

"Ringrazio la Procura. Abbiamo fatto bene ad interrompere il contratto di manutenzione con la ditta privata. Chi ha sbagliato finalmente pagherà". Commenta la sindaca di Roma, Virginia Raggi.