Cofiter a sostegno accesso bando Turismo

(ANSA) - BOLOGNA, 30 SET - Cofiter, Confidi con quartier generale a Bologna attivo nel servizi rivolti ad aziende e liberi professionisti, sosterrà i propri soci per l'accesso al bando della Regione Emilia-Romagna sul turismo rivolto a micro, piccole e medie imprese.

L'ente, in vista della seconda finestra del bando che si apre il prossimo 15 ottobre per chiudere il 3 dicembre e che prevede l'accoglimento di un massimo 150 domande con contributi a fondo perduto dal 10% al 25% è già al lavoro per aiutare nella predisposizione delle domande eventuali destinatari: dalle strutture ricettive alberghiere come locali di intrattenimento passando per stabilimenti balneari e termali.

Nella precedente finestra che era stata fissata nel periodo luglio-agosto, su 60 domande previste, 16 sono giunte attraverso Cofiter. (ANSA).