Pmi: Cofiter ingloba la riminese Fidati

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Cofiter, società bolognese di consulenza e intermediazione finanziaria, ha firmato un accordo con l'azienda Fidati di Rimini, che viene inglobata in Cofiter.

"Siamo molto soddisfatti - ha detto il presidente di Cofiter Marco Amelio - anche se parliamo di una piccola realtà, il senso è che stiamo procedendo nella direzione del potenziamento della nostra mission. Nel solco, anche, delle invocate aggregazioni.

Noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale, seppure con un occhio di riguardo per l'Emilia-Romagna. Poter incorporare un confidi della Romagna, significa consolidare la nostra presenza in un territorio fertile di opportunità commerciali e turistiche".

Amelio sottolinea come sia importante procedere con fusioni che "non uniscano debolezze ma forze". La prova è che "con Fidati, Cofiter prosegue nel suo processo di diversificazione, ovvero supportando le Pmi non solo con lo strumento della garanzia e del credito diretto, bensì con servizi di consulenza, agevolazioni regionali e nazionali e internazionalizzazione".

