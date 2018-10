Gic vetrina per casseri alternativi

Alle Giornate italiane del calcestruzzo (Gic), in programma a Piacenza dall'8 al 10 novembre, anche il settore delle casseforme troverà il suo spazio. "Il comparto è tornato a registrare risultati soddisfacenti - afferma Benedetto Di Maria, amministratore delegato DB Systems International - dopo alcuni anni di flessione legati alla crisi dell'edilizia. Per risultare vincenti, le aziende devono essere in grado di ritagliarsi settori di nicchia in cui poter vantare una assoluta specificità tecnica".

DB Systems ha studiato una soluzione alternativa ai casseri convenzionali in legno, "in grado di ridurre tempi, costi e rischi in cantiere, con la garanzia di un'ottima finitura superficiale del calcestruzzo". Si tratta del cassero a perdere metallico zincato QuickJet, che sarà esposto al Gic di Piacenza. "Un elemento importante - aggiunge Di Maria - che sarà tra l'altro uno dei temi trasversali ricorrenti al Gic di Piacenza, è quello della sostenibilità ambientale: utilizzando questo tipo di cassero si evita l'impiego di prodotti chimici e si aumenta la resistenza media del calcestruzzo dell'11%".