Basket: Lega lavora per completare campionato entro il 30/6

(ANSA) - BOLOGNA, 25 MAR - La Legabasket è al lavoro per completare la stagione entro il 30 giugno. E' l'orientamento emerso dalla riunione dei club di serie A, riunitisi in videoconferenza. L'obiettivo, come ha precisato anche il presidente Umberto Gandini, è puntare, "alla luce delle norme emanate dalle autorità, a una potenziale progressiva ripresa della attività".

Molte le ipotesi allo studio per il calendario. Sotto esame anche i rapporti con le associazioni di categoria sino alle proposte relative alla revisione delle norme per l'iscrizione alla prossima stagione e a "auspicati interventi governativi a sostegno della pallacanestro". Al centro del dibattito dei club c'è comunque la valutazione "dell'opportunità di ridefinire insieme le basi da cui ripartire, quando sarà possibile e sicuro". (ANSA).