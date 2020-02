Sequestrò e violentò barista, Appello conferma 9 anni

La corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna per l'uomo di 34 anni che nel luglio del 2018 aveva sequestrato e stuprato per ore una giovane barista all'interno del suo stesso bar a Piacenza. Arrestato in fuga a Milano dopo poche ore dai carabinieri, il 34enne, ex soldato romeno e tuttora in carcere, nell'aprile del 2019 era stato condannato in primo grado dal tribunale di Piacenza a 9 anni e 4 mesi di reclusione. La pena è stata ora confermata in pieno anche dalla sentenza di Appello.