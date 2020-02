Parmigiano Reggiano, parte un corso per casari

'Casari' di Parmigiano Reggiano si diventa: nasce a Reggio Emilia il primo corso ad hoc. Lo annuncia il Consorzio di tutela della Dop che ha dato vita a un percorso formativo che punta a valorizzare un patrimonio fatto non solo di tecnologia e conoscenze ma anche di antichi gesti che si tramandano sul territorio di generazione in generazione.

Il corso si terrà nella sede di Dinamica a Mancasale e si rivolge a giovani casari, aiuto casari, garzoni già inseriti nelle attività di caseificio. Durerà quattro mesi, da febbraio a maggio, con dieci uscite in altrettanti caseifici per permettere ai 18 partecipanti di svolgere esercitazioni pratiche. A queste si sommano 60 ore di lezioni teoriche serali volte ad approfondire la conoscenza della materia prima, le lavorazioni in caseificio, il Disciplinare di Produzione, le normative vigenti e altri aspetti di gestione e valorizzazione del prodotto trasformato.