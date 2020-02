Maltempo: anziano cade per il forte vento, è grave

Un uomo di 86 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna, dopo una caduta. Sarebbe stato sbilanciato da una forte raffica di vento e quindi travolto da una lastra di plexiglas che stava trasportando. E' successo ieri pomeriggio a Gaggio Montano, paese dell'Appennino bolognese, dove sono intervenuti i carabinieri. L'anziano si trovava a casa di amici. Soccorso dal 118, è stato portato all'ospedale Maggiore, dove si trova in prognosi riservata. Ieri il vento forte ha provocato danni in tutta l'Emilia-Romagna.