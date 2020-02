San Valentino, torna la veglia per i single

Torna a Bologna la veglia per i single. La serata di preghiera, dal titolo 'L'amore atteso' è inserita nelle celebrazioni di San Valentino, "i giorni dell'amore", organizzati dalla parrocchia cittadina di Santa Maria della Carità e San Valentino della Grada.

Si partirà proprio da coloro che "potrebbero vivere la ricorrenza di S. Valentino con un po' di nostalgia o di dispiacere", si legge sul sito della parrocchia: appuntamento l'11 febbraio alle 19 nella chiesetta di San Valentino, poi cena e gioco a quiz in un ristorante della zona. Si prosegue il 12 alle 18.30 con l'arcivescovo Matteo Zuppi che incontrerà i fidanzati nella 'Locanda celestiale' di via Saragozza, poi veglia di preghiera nella chiesa di Santa Caterina; il giorno successivo è dedicato a 'L'amore ferito': preghiera e riflessione con le persone che hanno vissuto o vivono una sofferenza nell'amore. La chiusura è per 'L'amore celebrato': il 14, con gli sposi che celebrano l'anniversario di matrimonio.