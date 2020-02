Fanno esplodere Bancomat,fuggono a piedi

(ANSA) - BOLOGNA, 2 FEB - Hanno fatto saltare in aria - poco dopo le 4.30 della scorsa notte - lo sportello Bancomat di una filiale della Banca Centro Emilia a Reno Centese, nel Ferrarese e poi si sono dati alla fuga. Protagoniste della vicenda quattro persone notate da un cittadino - svegliato dal rumore dell'esplosione - mentre si allontanavano a piedi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cento ed i militari della Squadra Rilievi per i necessari accertamenti. Al momento non si conosce l'esatto ammontare del furto. Non è stata notata alcuna vettura allontanarsi dal luogo dell'evento.