Bologna, apre 'Spazio opportunità' per i giovani

"Mi risulta che ci sia uno spazio simile per adolescenti solo a Parigi, ora c'è anche qui a Bologna. Un luogo dove tutti si possono mettere alla prova, indipendentemente dal reddito, dove si farà innovazione, musica, arte e dove verranno organizzati laboratori e percorsi di orientamento al lavoro". Così il sindaco Virginio Merola ha sintetizzato le attività dello 'Spazio di opportunità' inaugurato questa mattina in via Martinelli, nel quartiere Borgo Panigale-Reno.

La struttura, che prima ha ospitato un nido e poi servizi dell'Ausl, è stata trasformata in uno spazio dedicato ai giovani dagli 11 ai 17 anni e alle loro famiglie. Una decina di educatori organizzeranno attività nei locali del Comune, di oltre 500 metri quadrati di superficie, rinnovati grazie anche al contributo di 500mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Golinelli e della Fondazione Con i Bambini. La gestione è stata affidata al Consorzio Scu.Ter - Scuola Territorio.