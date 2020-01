Coronavirus: E-R, attenti non allarmati

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Di fronte all'emergenza corona virus, sollevata a livello mondiale, in Emilia-Romagna si è "attenti ma non allarmati" tanto che "oggi in regione è più pericolosa l'influenza". E' quanto evidenziato, dai vertici della Sanità regionale nel corso di una conferenza stampa indetta per fare il punto della situazione sull'epidemia emersa nella città cinese di Wuhan.

"Oggi - osserva la direttrice generale Cura della persona, Salute e Welfare dell'Emilia-Romagna, Kyriakoula Petropulacos - nella nostra regione è più pericolosa l'influenza del corona virus. Se una persona non è stata nelle aree a rischio, ha l'influenza: la probabilità" di un contagio "è bassissima, però noi dobbiamo comportarci con la massima prudenza".