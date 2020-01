Scontro fra due auto, ferito un bambino

(ANSA) - BOLOGNA, 3 GEN - C'è anche un bambino di 7 anni fra le quattro persone rimaste ferite in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Fondovalle Savena, fra Pianoro e Bologna. Due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza di Carteria di Sesto, per motivi ancora da chiarire.

Dalla prima ricostruzione, una delle due vetture stava per svoltare in una strada laterale, quando c'è stato l'impatto. Su una macchina viaggiava una famiglia (due adulti e il bambino), sull'altra un uomo da solo.

Tutti e quattro sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Maggiore di Bologna, nessuno risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale.