Incendio in un casolare a Budrio, domato dopo 5 ore

Ci sono volute cinque ore di lavoro dei vigili del fuoco per domare un incendio scoppiato ieri sera in un casolare a Budrio, nel Bolognese, rogo imponente ma che non avrebbe avuto conseguenze su persone. Secondo le prime informazioni, l'incendio probabilmente di natura accidentale sarebbe stato innescato da una stufa e ha intaccato il tetto con travatura in legno dell'edificio, ora dichiarato inagibile. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita. La chiamata di emergenza è arrivata alla centrale operativa del 115 intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e durante le operazioni di spegnimento sono stati evacuati altri appartamenti vicini. Dopo avere asportato una porzione di tegole della copertura del casolare, i vigili del fuoco hanno eseguito controlli con una termocamera per verificare la presenza di altri punti ancora caldi.