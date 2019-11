A Rimini lungomare anti-inondazioni, sarà più alto

Al via a Rimini i lavori per la riqualificazione e la completa pedonalizzazione del lungomare, un'opera per la quale si prevede una spesa complessiva di circa 35 milioni di euro. Tra i punti cardine dell'intervento c'è l'innalzamento di 80 centimetri della nuova passeggiata, che raggiungerà la quota di 2,85 metri sul livello del mare. "Venezia è andata sott'acqua, il clima cambia", ha detto il sindaco della città, Andrea Gnassi, commentando l'avvio del cantiere.

"Mentre vi sto parlando - ha detto ai cronisti - una parte della nostra regione, e molte regioni del Nord, sono in allerta rossa. Esondano i fiumi, è più caldo, piove di più. Il Paese non tiene, non abbiamo fatto investimenti strutturali per tutelare il paesaggio, per non far franare i borghi, per non scaricare a mare". "Se vogliamo vivere in una terra che non sprofonderà sotto l'acqua, dobbiamo cambiare", ha aggiunto il primo cittadino, specificando che il lungomare "si rialza per lottare e per sconfiggere l'ingressione marina".