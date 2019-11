Sardine, di nuovo online la pagina Facebook

E' tornata visibile agli utenti di Facebook la pagina '6000 Sardine' e così anche quella '6000 Sardine 2' che era stata creata per l'alto numero di adesioni a quella originale. Il blocco era stato annunciato con un comunicato dai creatori del movimento spontaneo che ieri, in occasione della visita di Salvini, ha richiamato in piazza anche a Rimini 7mila persone.

"La pagina 6000 sardine è di nuovo on-line! 'La pagina non presenta violazioni'. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti tecnici sull'accaduto, se dovesse succedere di nuovo, invitiamo tutti a pazientare e non creare pagine, gruppi o eventi alternativi. Generano confusione e disorientamento", si legge sulla pagina ufficiale del movimento nato a Bologna. "Ogni attacco o problema sui social riempirà semplicemente di più le piazze. Per chi non l'avesse capito... Grazie a tutti!", prosegue il messaggio.

Il post con l'annuncio del blocco

COMUNICATO UFF. 6000 SARDINE

La nostra pagina è stata oscurata pochi minuti fa senza giusta causa

Siamo fiduciosi che possa tornare online nelle prossime ore, ma non abbiamo certezza dei tempi.

Si vede che un mare silenzioso fa molto più rumore di quanto si pensi#6000Sardine — Youness Warhou (@w4rhou) November 24, 2019