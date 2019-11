Joe Satriani in Italia, tour dal 10/5

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Partirà il 10 maggio dal teatro Europauditorium di Bologna il 'The shsapeshifting tour 2020' di Joe Satriani, uno dei chitarristi più prestigiosi della storia del rock, che ha calcato i palchi di tutto il mondo insieme a rockstar come Mick Jagger, leader dei Rolling Stones, e Glenn Hughes, bassista dei Deep Purple. La tappa emiliana è stata aggiunta dagli organizzatori ad altre cinque date italiane già programmate: 12 maggio Firenze (teatro Verdi), 14 Napoli (Augusteo), 15 Lecce (Politeama Greco), 16 Roma (Auditorium Conciliazione), 18 Milano (Teatro dal Verme).

Nato a Long Island, classe 1956, Satriani ha cominciato a suonare la chitarra autodidatta a 14 anni, influenzato dal grande amore per Jimi Hendrix. Nell'86 si è unito alla Greg Kihn Band e ha pubblicato il primo album solista, 'Not of this earth', due anni dopo ha accompagnato Mick Jagger nel suo tour solista, nel 2009 ha fondato il supergruppo Chickenfoot. Del gennaio 2018 è il suo sedicesimo album in studio, 'What happens next'.