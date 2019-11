Bonaccini, no modello lombardo sanità

(ANSA) - BOLOGNA, 6 NOV - "La mia avversaria legittimamente dice: 'se arrivo io, modello lombardo'. Invece, finché ci siamo noi, il modello lombardo no!". A scandirlo, dal palco di un dibattito organizzato da Cgil, Cisl e Uil, il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in corsa per il bis alle prossime elezioni Regionali: "La centralità della sanità sarà pubblica, perché uno povero deve essere curato allo stesso modo di un ricco", ha aggiunto.