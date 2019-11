Tour in E-r di Salvini nel week-end

(ANSA) - BOLOGNA, 6 NOV - E' già piena campagna elettorale, in vista delle regionali del 26 gennaio, per il leader della Lega Matteo Salvini in Emilia-Romagna, con un fine settimana pieno di appuntamenti.

Domani alle 18 farà una conferenza stampa a Bologna per presentare la convention del 14 ottobre. Sabato, invece, sarà a Polesine Parmense alle 16 e a Reggio Emilia alle 19. Domenica, sempre affiancato dalla candidata alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni, il tour toccherà Carpi (10.30), Ferrara (14), Santarcangelo di Romagna (18) e Bellaria Igea Marina (alle 20).