Scontro tra mezzi pesanti in A14, un ferito

Rallentamenti alla circolazione e fino a otto chilometri di coda si stanno registrando nel nodo viario di Bologna per un incidente, avvenuto intorno alle 7.30, tra due mezzi pesanti. Lo scontro si è verificato nel tratto della A14 Bologna-Taranto compreso tra Castel San Pietro Terme e il bivio con il raccordo di Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli. Per cause al vaglio della polizia stradale, ancora sul posto insieme a personale di Autostrade per l'Italia, i due autoarticolati si sono scontrati all'altezza del chilometro 12,5 e uno dei mezzi ha perso parte del carico consistente in bobine di acciaio.

Nell'impatto è rimasto ferito il conducente di uno dei due mezzi pesanti che è stato soccorso dal 118 e trasferito all'Ospedale Maggiore in codice di media gravità.