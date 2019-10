Sergio Mattarella all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Parma

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà l'ospite d'onore della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 dell'Università di Parma in programma per venerdì 29 novembre alle 11 nell'Aula Magna dell'Ateneo. Lo annuncia l'ateneo. "Siamo onorati del fatto che il Presidente della Repubblica abbia accettato il nostro invito - commenta il rettore Paolo Andrei - La sua è una presenza che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione e che testimonia la grande attenzione rivolta al nostro ateneo e, più in generale, al mondo dell'educazione e della ricerca". La prolusione sarà dedicata al tema dello sviluppo sostenibile e sarà tenuta da Enrico Giovannini, professore ordinario di Statistica economica e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che interverrà sul tema "Salvare il pianeta e salvare l'umanità. Utopia o dovere morale?".