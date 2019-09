Ci vorrà ancora qualche giorno per conoscere la data del voto per le regionali in Emilia-Romagna. "Vedo il presidente della Corte d'Appello tra pochi giorni, quindi lo imparerete per rispetto istituzionale", così il presidente Stefano Bonaccini oggi ha risposto ai cronisti che gli chiedevano della data delle elezioni a margine dell'Assemblea regionale delle cooperative aderenti a Legacoopsociali Emilia-Romagna.