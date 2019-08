Mihajlovic, selfie a Bologna con la moglie Arianna

T-shirt, gilet di jeans abbinato alla coppola e occhiali da sole di tendenza: è il primo scatto di Sinisa Mihajlovic in abiti 'civili' dopo il ritorno in campo, prima domenica a Verona e ieri per l'allenamento a Casteldebole, coi suoi ragazzi del Bologna. Lo pubblica su Instagram la moglie Arianna che compare con lui, raggiante, in un selfie scattato a Bologna accompagnato dalla frase "Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono". Un "buongiorno" che sui social anche le figlie Virginia e Viktorija condividono, raccogliendo centinaia di commenti di incoraggiamento.

Sinisa Mihalovic ha sorpreso tutti domenica scorsa, ottenendo un permesso dall'ospedale per presenziare all'esordio in campionato del Bologna a Verona. Mercoledì è stato dimesso dal Sant'Orsola di Bologna dove sta curando la leucemia annunciata il 13 luglio scorso e ieri ha rimesso piede a Casteldebole per dirigere l'allenamento di rifinitura in vista dell'esordio casalingo di stasera dei rossblu con la Spal.