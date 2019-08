Cibo e cultura, Forum Unesco a Parma il 12 e 13 settembre

Cultura e cibo al crocevia tra tradizione e innovazione: è in questa cornice che si raccoglieranno gli eventi del IV Forum mondiale dell'Unesco "Cultura e alimentazione: strategie innovative per lo sviluppo sostenibile" che si svolgerà a Parma, all'Auditorio Paganini, il 12 e 13 settembre.

Il Forum analizzerà i collegamenti tra cibo, cultura e società, il panorama della sicurezza alimentare, dei sistemi alimentari e il loro ruolo chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ne discuteranno oltre 150 ospiti tra professionisti, esperti, rappresentanti del Governo, organizzazioni intergovernative e non governative. Tra i panel anche uno dedicato alla ricerca per la tutela di sicurezza alimentare e biodiversità, alla luce delle nuove sfide poste dalla crescita demografica mondiale e dai cambiamenti climatici.