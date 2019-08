Ruba nel chiosco del delitto, arrestato

Un turista 38enne originario di Salerno ma residente a Bareggio (Milano) è stato arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri a Lido Adriano, sul litorale ravennate, per un furto al chiosco di piadina teatro martedì scorso di un omicidio. Dato che il chiosco risultava sotto sequestro, il 38enne, come riportato dalla stampa locale, è stato accusato pure di violazione di sigilli. Secondo quanto accertato dai militari l'uomo ha rubato il materassino gonfiabile, ora di nuovo sotto sequestro, che la coppia che gestiva quel chiosco - la 51enne Maila Conti originaria di Milano e il 61enne Leonardo Politi come la donna residente a Travo (Piacenza) - utilizzava in maniera alterna come giaciglio di fortuna durante i numerosi litigi fino a quando lei, proprio nel chiosco, ha ucciso lui con un fendente all'addome sferrato con un coltello da cucina. Il 38enne ieri mattina, dopo essersi scusato per l'accaduto, al termine del rito abbreviato è stato condannato a quattro mesi di reclusione con pena sospesa.