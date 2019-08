Forte vento nel Riminese, danni e disagi

(ANSA) - BOLOGNA, 2 AGO - Forte vento - con raffiche fino a 100 chilometri orari - e pioggia si sono abbattuti sul Riminese, intorno alle 19, causando disagi e diversi danni a strutture e cose con alberi caduti e rami spezzati. A Riccione le folate di vento hanno divelto la copertura del tetto dello Stadio del Nuoto mentre sulla linea ferroviaria Rimini-Ancona, dalle ore 19.10 il traffico è stato sospeso, nella stazione di Cattolica, per danni causati dal maltempo e i treni in viaggio registrano ritardi fino a 80 minuti. Diverse le segnalazioni per alberi caduti sulle strade di Riccione, Rimini, Santarcangelo e Bellaria-Igea Marina. Sulle spiagge il forte vento ha fatto volare via alcuni ombrelloni e alcuni lettini e ha danneggiato alcuni gazebo.

E danni e qualche ferito lieve ha causato una tempesta di vento e pioggia che, a metà pomeriggio, ha toccato Bologna e alcune zone della provincia. Decine gli interventi di Vigili del Fuoco e forze dell'ordine per alberi caduti, cornicioni pericolanti e strade allagate.