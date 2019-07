Anziano disperso nel Bolognese, ritrovato

Un anziano che si era perso a Grizzana Morandi, sulle montagne bolognesi, è stato ritrovato ieri sera, intorno alle 23.30 dalle squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale. La chiamata di soccorso è arrivata alla centrale operativa del 115 alle 19, dell'anziano non si avevano notizie da alcune ore. Oltre all'elicottero del reparto volo e ai Carabinieri, sul campo è stato impegnato personale Tas, esperti nella cartografia per il soccorso, dei Vigili del fuoco e, da terra, l'Unità comando avanzato per ricerche ha impiegato sistemi di geo-localizzazione e satellitari. Quando è stato individuato, l'anziano è stato raggiunto dalle squadre e affidato alle cure del 118.