Dipendente malata, colleghe le donano ferie

Hanno deciso di donare i loro giorni di ferie a una collega malata che, così, dal momento che sta terminando il periodo di copertura previsto per la malattia, potrà conservare lo stipendio intero per quasi due mesi aggiuntivi. A rendere noto il gesto di generosità a cui hanno partecipato 22 colleghe della donna, impiegate in appalto del servizio di pulizia e igienizzazione dell'Ospedale di San Giovanni in Persiceto nel Bolognese, è la Filcams Cgil di Bologna. "In un periodo storico in cui l'umanità e la solidarietà sembrano venire meno - commenta il sindacalista Pier Paolo Carioli - queste lavoratrici lanciano un bellissimo segnale. Leggendo la lista dei loro cognomi, se ne trovano di italiani e di stranieri. La solidarietà non guarda al colore della pelle e queste ragazze, con questo gesto, ce lo hanno ricordato. Un gesto che assume una valenza maggiore - conclude - se si pensa che queste dipendenti lavorano per una paga oraria poco superiore ai 7 euro lordi e per stipendi mensili poco sopra i 600 euro".